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02.06.2020 - 09:15 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Türkiye'den Yunanistan'a sondaj yanıtı

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki enerji hamlesi için "Yeni ruhsat sahaları, ülkemizin BM’ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içindedir. Ülkemiz, defalarca duyurduğu bu sahada egemen haklarını kullanmayı kararlılıkla sürdürecektir" açıklamasını yaptı.

Son dakika... Türkiye'den Yunanistan'a sondaj yanıtı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un yaptığı açıklama şöyle:

"Türkiye Petrolleri’nin araştırma ve sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunduğu yeni ruhsat sahaları, ülkemizin BM’ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içindedir. Ülkemiz, defalarca duyurduğu bu sahada egemen haklarını kullanmayı kararlılıkla sürdürecektir.

Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kıbrıslı Türklerin haklarını koruma konusunda kararlılığımız tamdır. Bu çerçevede, sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerimiz evvelce belirlenen programa göre sürdürülmektedir."

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