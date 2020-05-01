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01.05.2020 - 23:26 |

Son dakika | Türkiye'nin ABD'ye yardımları: İkinci tıbbi yardım paketi Andrews Hava Üssü'ne indi

Gelen son dakika haberine göre, Türkiye'nin, corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında yer alan ABD'ye 2'nci kez maske, tulum, yüz koruyucu siperlik gibi malzemeleri gönderdiği askeri kargo uçağı, başkent  Washington yakınlarındaki  Andrews Hava Üssü'ne iniş yaptı.

Son dakika | Türkiye'nin ABD'ye yardımları: İkinci tıbbi yardım paketi Andrews Hava Üssü'ne indi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'ye teslim edilecek ikinci grup tıbbi yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait uçağımız Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indi" denildi. 

2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
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