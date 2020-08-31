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31.08.2020 - 12:40 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Uçak havalandı! Dünya saniye saniye izliyor

Uluslararası haber ajansları fotoğrafları peş peşe servis etti, uçağın içinde en dikkat çekici isim ise dört yıldır tüm Ortadoğu'yu şekillendirdi.

Son dakika... Uçak havalandı! Dünya saniye saniye izliyor

Dünyanın gözü, Filistin'i yüz üstü bırakıp İsrail'le normalleşme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE). İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'ndan dakikalar önce kalkan uçak, Abu Dabi'ye inecek.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilk ticari uçuş gerçekleşiyor. İsrail havayolu şirketi El Al'a ait uçaktaki en dikkat çekici isim, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner.

Son dakika... Uçak havalandı Dünya saniye saniye izliyor

Dört yıldır ABD'nin tüm Ortadoğu politikalarının mimarı olan Kushner, İsrail-BAE anlaşmasının da arkasındaki isim.

Son dakika... Uçak havalandı Dünya saniye saniye izliyor

Ben-Gurion Havalimanı'ndaki törende İsrail ve ABD bayrakları yan yanaydı. Uçağa binenler arasında ABD lideri Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat da vardı.

Son dakika... Uçak havalandı Dünya saniye saniye izliyor

Uluslararası haber ajansları Ben-Gurion'dan birçok fotoğrafı dünyaya servis etti, Yahudi olan Jared Kushner ve yanındakiler gururla pozlar verdi.


Son dakika... Uçak havalandı Dünya saniye saniye izliyor

Üzerine Arapça, İngilizce ve İbranice 'barış' yazılan Kiryat Gat adlı Suudi Arabistan hava sahasını kullanması bekleniyor.

Son dakika... Uçak havalandı Dünya saniye saniye izliyor

Uçaktaki heyetin Dubai'deki resmi ziyaretleri iki gün sürecek, bazı yeni anlaşmalar imzalanacak.


Son dakika... Uçak havalandı Dünya saniye saniye izliyor

ABD lideri Donad Trump, 20 Ocak 2017'de başkanlık koltuğuna oturmasıyla bugüne kadar İsrail'in istediği her şeyi verdi. Washington, İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı aldı, Kudüs İsrail başkenti olarak tanındı. İşgal altındaki Golan Tepeleri için de yine benzer adım atıldı ve İsrail toprağı olarak tanındı.

Trump, İsrail ve BAE arasındaki skandal anlaşmayı 13 Ağustos'ta dünyaya ilan etti. BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

En kritik noktada 3 ay önce açıldı!Dürnyayı etkisi altına alancorona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen ve 31 Mayıs’ta açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, salgınla mücadelede önemli rol oynuyor. Açıldığından bu yana günde yaklaşık 1500 hastanın başvurduğu hastanede şu anda, 18’i yoğun bakımda olmak üzere 280 hasta tedavi görüyor.
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