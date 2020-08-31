Son dakika... Uçak havalandı! Dünya saniye saniye izliyor

Dünyanın gözü, Filistin'i yüz üstü bırakıp İsrail'le normalleşme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE). İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'ndan dakikalar önce kalkan uçak, Abu Dabi'ye inecek.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilk ticari uçuş gerçekleşiyor. İsrail havayolu şirketi El Al'a ait uçaktaki en dikkat çekici isim, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner.



Dört yıldır ABD'nin tüm Ortadoğu politikalarının mimarı olan Kushner, İsrail-BAE anlaşmasının da arkasındaki isim.





Ben-Gurion Havalimanı'ndaki törende İsrail ve ABD bayrakları yan yanaydı. Uçağa binenler arasında ABD lideri Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat da vardı.





Uluslararası haber ajansları Ben-Gurion'dan birçok fotoğrafı dünyaya servis etti, Yahudi olan Jared Kushner ve yanındakiler gururla pozlar verdi.







Üzerine Arapça, İngilizce ve İbranice 'barış' yazılan Kiryat Gat adlı Suudi Arabistan hava sahasını kullanması bekleniyor.





Uçaktaki heyetin Dubai'deki resmi ziyaretleri iki gün sürecek, bazı yeni anlaşmalar imzalanacak.





ABD lideri Donad Trump, 20 Ocak 2017'de başkanlık koltuğuna oturmasıyla bugüne kadar İsrail'in istediği her şeyi verdi. Washington, İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı aldı, Kudüs İsrail başkenti olarak tanındı. İşgal altındaki Golan Tepeleri için de yine benzer adım atıldı ve İsrail toprağı olarak tanındı.

Trump, İsrail ve BAE arasındaki skandal anlaşmayı 13 Ağustos'ta dünyaya ilan etti. BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.