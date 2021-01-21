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21.01.2021 - 17:26 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Ukrayna'da bakımevinde yangın faciası

Acil servis yetkilileri, ülkenin doğusundaki bir bakımevinde yükselen alevlerin en az 13 kişinin ölümüne ve dört kişinin de yaralanmasına yol açtığını açıkladı.

Son dakika... Ukrayna'da bakımevinde yangın faciası

Ayrıntılar geliyor...

Torununu kurtarmak için çırpındı! 'Köpek değil canavardı'Ankara'da Gönül Demir, 2,5 yaşındaki torunu Bahar Dağaşan'ı alıp markete gitti. O sırada başıboş gezen pitbull anneanneni yanındaki küçük çocuğa saldırdı. Gönül Demir'in torununun kucağına alarak korumaya çalıştı. Yaklaşık 1,5 dakika süren boğuşma anında pittbull küçük çocuğu bacağından yakaladı. Büyük panik yaşanan saldırı anında çevredekiler, sopalarla köpeği uzaklaştırmaya çalıştı
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