21.01.2021 - 17:26 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Ukrayna'da bakımevinde yangın faciası
Acil servis yetkilileri, ülkenin doğusundaki bir bakımevinde yükselen alevlerin en az 13 kişinin ölümüne ve dört kişinin de yaralanmasına yol açtığını açıkladı.
Torununu kurtarmak için çırpındı! 'Köpek değil canavardı'Ankara'da Gönül Demir, 2,5 yaşındaki torunu Bahar Dağaşan'ı alıp markete gitti. O sırada başıboş gezen pitbull anneanneni yanındaki küçük çocuğa saldırdı. Gönül Demir'in torununun kucağına alarak korumaya çalıştı. Yaklaşık 1,5 dakika süren boğuşma anında pittbull küçük çocuğu bacağından yakaladı. Büyük panik yaşanan saldırı anında çevredekiler, sopalarla köpeği uzaklaştırmaya çalıştı