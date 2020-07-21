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21.07.2020 - 11:38 | | DHA

Son dakika... Ukrayna’da dehşet anlatı! Yolcu otobüsünde 20 kişiyi rehin aldı

Gelen bir son dakika haberine göre, Ukrayna’da bir kişi, 20 kişinin bulunduğu bir yolcu otobüsünü durdurduğu ve içeridekileri rehin aldığı belirtildi. Saldırganın üzerinde patlayıcı ve silah olduğu belirtiliyor.

Son dakika... Ukrayna’da dehşet anlatı! Yolcu otobüsünde 20 kişiyi rehin aldı

Ukrayan’nın Lutsk kentinde bir saldırgan, 20 kişinin bulunduğu yolcu otobüsünü durdurduğu ve içerisindeki yolcuları rehin aldığı bildirildi.

Yerel medya, saldırganın üzerinde patlayıcı ve silah bulundurduğunu duyurdu. Polisin saldırganla iletişim kurmaya çalıştığı aktarıldı.

 

 

Son dakika! Adana Adliyesi'nde silahlı kavga!Son dakika gelen habere göre; Adana Adliyesinde davalı taraf arasında yaşanan olayda bir kişi silahını sarıldı. Adliye girişinde silahını ateşleyen kişi, 3'ü çocuk çok sayıda kişiyi yaraladı. Polis olaya hızla müdahale etti. Yaralılar gelen ambulanslarla hastenelere kaldırıldı.
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