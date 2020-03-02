Son dakika: AVM'de silahlı saldırı! 30 Kişi rehin tutuluyor

Associated Press haber ajansının bildirdiği son dakika haberine göre, alışveriş merkezinde silah sesleri duyuldu. Panik halindeki insanlar kapılara koştu. Çağrıya cevap veren ağır silahlı polis ekipleri, AVM'ye giriş yaptı. Öte yandan Alışveriş merkezine 10'dan fazla komandonun girdiği, binanın dışında da polis memurları ve ambulansların bekletildiği ifade edildi.

Vira Mall adlı AVM'de meydana gelen olayda saldırganın 30 kişiyi rehin aldığı bildirildi. İlk belirlemelere göre bir kişi vuruldu. San Juan Valisi Francis Zamora, yaralının hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı. Polis ekiplerinin ucuz elektronik aletler ve telefonlar satan bu sebeple de günün her saati kalabalık olan AVM'deki vatandaşları tahliye ettiği bildiriliyor.

Saldırganın, AVM'de güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ancak geçtiğimiz günlerde işinden kovulduğu ve o günden beri görülmediği öğrenildi. Saldırganın, eski meslektaşlarını da kendisine katılmaları için ikna etmeye çalıştığını ancak başarılı olamayınca saldırıyı tek başına düzenlediği bildirildi.