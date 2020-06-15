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15.06.2020 - 09:06 | | AA

Son dakika... Ülkede can kaybı artıyor: 612 kişi daha corona virüsten öldü!

Gelen son dakika haberine göre, Brezilya'da son 24 saatte corona virüs nedeniyle 612 kişi daha hayatını kaybetti.

Son dakika... Ülkede can kaybı artıyor: 612 kişi daha corona virüsten öldü!

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 612 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm sayısı 43 bin 332'ye, vaka sayısı da 17 bin 110 artarak 867 bin 624'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 178 bin 202 vaka ve 10 bin 694 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 7 bin 672 kişinin ölümüne neden olan virüs, 79 bin 572 kişide görüldü.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke olmuştu.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

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