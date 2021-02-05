05.02.2021 - 22:00 | | AA
Son dakika... Uluslararası mahkemeden flaş Filistin kararı!
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin'den işlenen suçlar için yargı yetkisinin olduğuna hükmetti.
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin topraklarında işlenen suçlar için mahkemenin yargı yetkisinin olduğuna hükmetti.
Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.