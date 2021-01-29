Son dakika... Umut doğdu! Araştırmacılar beklenen açıklamayı yaptı

Duyuru, dünya çapında piyasaya sürülen çeşitli aşıların endişe verici yeni varyantlara karşı koruma sağlayacak kadar güçlü olup olmayacağına dair yaşanan endişelerin ortasında geldi.

İngiltere'de 15 bin kişinin üzerindeki çalışma halen devam ediyor. Ancak bir ara analiz, şu ana kadar 62 katılımcıya COVID-19 teşhisi konduğunu ortaya çıkardı - bu katılımcılardan sadece altısı aşı ve geri kalanı da sahte aşılar aldı.