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29.01.2021 - 00:56 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Umut doğdu! Araştırmacılar beklenen açıklamayı yaptı

Novavax Inc., ürettiği Kovid-19 aşısının ilk aşamada yüzde 89 etkili olduğunu, aynı zamanda İngiltere ve Güney'de ortaya çıkan virüsün mutasyona uğramış varyantlarına karşı, - tam olarak olmasa da - işe yaradığını söyledi.

Son dakika... Umut doğdu! Araştırmacılar beklenen açıklamayı yaptı

Duyuru, dünya çapında piyasaya sürülen çeşitli aşıların endişe verici yeni varyantlara karşı koruma sağlayacak kadar güçlü olup olmayacağına dair yaşanan endişelerin ortasında geldi.

İngiltere'de 15 bin kişinin üzerindeki çalışma halen devam ediyor. Ancak bir ara analiz, şu ana kadar 62 katılımcıya COVID-19 teşhisi konduğunu ortaya çıkardı - bu katılımcılardan sadece altısı aşı ve geri kalanı da sahte aşılar aldı.

Balıkesir'de işçi servisi tırla çarpıştıBalıkesir'in Bandırma ilçesinde, işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
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