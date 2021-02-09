MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Vakalar patladı! Ülkenin başkentinde tam karantina ilan edildi
ABONE OL
09.02.2021 - 21:06 | | AA, milliyet.com.tr

Son dakika... Vakalar patladı! Ülkenin başkentinde tam karantina ilan edildi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis,geçtiğimiz haftalarda Kovid-19 vakalarındaki patlamayı azaltmak için başkent Atina'da tam karantina ilan edildiğini duyurdu.

Son dakika... Vakalar patladı! Ülkenin başkentinde tam karantina ilan edildi

Miçotakis, ülkenin 11 milyonluk nüfusunun yarısının yaşadığı Atina'daki yeni kısıtlamaların, 11 Şubat'tan ay sonuna kadar zorunlu olmayan dükkan ve okulların kapatılmasını da içerdiğini söyledi.

Yunanistan'da son 24 saatte 1526 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Yunanistan Ulusal Halk Sağlık Kurumundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1526 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu ve 20 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. 

277 Kovid-19 hastasının halihazırda solunum cihazına bağlı olduğu kaydedilen açıklamada, son 24 saatte 1176 hastanın hastanelerdeki acil bakım ünitelerinden çıktığı bildirildi. 

Bu verilen ardından ülkedeki toplam vaka sayısı 166 bin 67'ye yükselirken, salgından yaşamını yitirenlerin sayısı ise 6 bin 17'ye çıktı. 

Ülkede dün 638 vaka kaydedilmişti. 

Sakarya'da iki otomobil çarpıştı 5 yaralıSakarya'nın Serdivan ilçesinde çarpışan iki otomobilde 5 kişi yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine gelen Gizem Y.nin yakını, karşı tarafa bağırarak küfürler yağdırdı. Yakınları güçlükle sakinleştirilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yer: Antalya! Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı

Yer: Antalya! Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı

Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

Sakarya'da kaza: Yakınları güçlükle sakinleştirdi

Sakarya'da kaza: Yakınları güçlükle sakinleştirdi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet