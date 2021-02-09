Son dakika... Vakalar patladı! Ülkenin başkentinde tam karantina ilan edildi

Miçotakis, ülkenin 11 milyonluk nüfusunun yarısının yaşadığı Atina'daki yeni kısıtlamaların, 11 Şubat'tan ay sonuna kadar zorunlu olmayan dükkan ve okulların kapatılmasını da içerdiğini söyledi.

Yunanistan'da son 24 saatte 1526 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Yunanistan Ulusal Halk Sağlık Kurumundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1526 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu ve 20 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

277 Kovid-19 hastasının halihazırda solunum cihazına bağlı olduğu kaydedilen açıklamada, son 24 saatte 1176 hastanın hastanelerdeki acil bakım ünitelerinden çıktığı bildirildi.

Bu verilen ardından ülkedeki toplam vaka sayısı 166 bin 67'ye yükselirken, salgından yaşamını yitirenlerin sayısı ise 6 bin 17'ye çıktı.

Ülkede dün 638 vaka kaydedilmişti.