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03.11.2020 - 00:24 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Viyana'da silahlı çatışma! Ölü ve rehineler var

Avusturya gazetesi Kronen başkent Viyana'nın merkezinde bir sinagoga saldırıldığını ve silah sesleri duyulduğunu yazdı. Bir polis memurunun yaralandığı, bir kişinin de tutuklandığı bildirildi. İçişleri Bakanı olayın bir terör saldırısı olduğunu düşündüklerini söyledi.

Gazeteye konuşan bir polis çok sayıda polis gücünün şehrin merkezine doğru yola çıktığı bilgisini verdi. Ekiplerin neden sevk edildiği sorusuna ise yanıt vermedi.

Gazete saldırının kentin ana sinagogunun bulunduğu caddede gerçekleştiğini yazarken, Avusturya polisi de karşılıklı ateş edildiğini ve halkın kent merkezinden uzak durması gerektiğini, olayda yaralananlar olduğunu bildirdi.

APA haber ajansı İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde bir polis memurunun yaralandığını, bir kişinin de tutuklandığını duyurdu.

Avusturya Yahudi cemaatinin lideri Oskar Deutsch Twitter'dan yaptığı açıklamada saldırının sinagogu mu yoksa yanındaki dükkanları mı hedef aldığını bilmediklerini, sinagogun o saatte kapalı olduğunu söyledi.

"MUHTEMELEN CAN KAYBI VAR"

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer olayın bir terör saldırısı olduğunu ve birden fazla saldırgan olduğuna inandıklarını açıkladı. Çatışmada yaralı ve can kayıplarının olduğunu kaydeden Bakan Nehamer, şehir merkezine toplu taşımanın durdurulduğunu duyurdu.

Kaynağının polis olduğunu söyleyen ORF kanalı muhabiri ise olayda birden fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Avusturya medyası, bazı restoranlardaki vatandaşların rehin alındığını duyurdu.

Bir ambulans şoförü de bir kişinin öldürüldüğünü söyledi. 

APA haber ajansı şüpheli saldırganla yoldan geçen birisinin öldürüldüğünü açıkladı.

 

 

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