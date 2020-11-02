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02.11.2020 - 22:53 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Viyana'da sinagoga saldırı! Silah sesleri duyuldu

Avusturya gazetesi Kronen başkent Viyana'nın merkezinde bir sinagoga saldırıldığını ve silah sesleri duyulduğunu yazdı.

Gazeteye konuşan bir polis çok sayıda polis gücünün şehrin merkezine doğru yola çıktığı bilgisini verdi. Ekiplerin neden sevk edildiği sorusuna ise yanıt vermedi.

Gazete saldırının kentin ana sinagogunun bulunduğu caddede gerçekleştiğini yazarken, Avusturya polisi de karşılıklı ateş edildiğini ve halkın kent merkezinden uzak durması gerektiğini bildirdi.

 

Avusturya’nın başkenti Viyana’da silahlı saldırıAvusturya’nın başkenti Viyana’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı gerçekleşti. Yaralılar var.
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