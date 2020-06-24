Son dakika... Yeni bir bağımsızlık referandumu! Tarih 4 Ekim...

İki yıl önce bir bağımsızlık referandumu gerçekleştiren Pasifik Okyanusu'ndaki Yeni Kaledonya, bir kez daha referandum düzenliyor.

Fransa'ya bağlı adada Kasım 2018'deki referandum'dan 'hayır' sonucu çıkmıştı, bağımsızlık isteyenlerin oranı yüzde 43'te kalmıştı. Oylamaya katılım oranı ise yüzde 81 gibi yüksek bir oranda ölçülmüştü.

İki yıl önceki referandumdan 'evet' çıksaydı, Yeni Kaledonya Cibuti ve Vanuatu’dan sonra Fransa’dan ayrılan ilk bölge olacaktı.

Avustralya’nın doğusundaki Yeni Kaledonya'da, 175 bin seçmen bulunuyor. Yerli Kanaklar toplumun yüzde 39.1’ini oluşturuyor.





Toplumun yüzde 27.1’ini Avrupalılar oluşturuyor. Etnik kökeni Avrupalı olanlarda ise, Fransa milliyetçiliği güçlü.

Paris yönetimi, Yeni Kaledonya'yı Pasifik'te siyasi ve ekonomik anlamda stratejik bir değer olarak görülüyor.

268 bin kişinin yaşadığı Yeni Kaledonya, her yıl Fransa’dan 1 milyar eurodan fazla kaynak alıyor.

Fransa ilk olarak Yeni Kaledonya’da 1853 yılında hak iddia etti ve bir dönem bölgeyi sürgün yeri olarak kullandı. 1980’lerde Fransız güçleriyle Kanaklar arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

1988 yılında bağımsızlık yanlılarıyla karşıtları referandum yapılması karşılığında şiddete son verme konusunda uzlaştı.