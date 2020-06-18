18.06.2020 - 16:11 |
Son dakika: Yeni Zelanda'da 7.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Avrupa Sismoloji Merkezi'nden gelen son dakika bilgisine göre Yeni Zelanda'ya bağlı Güney Kermadek Adaları'nda 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölge için tsunami uyarısı yapıldı
Son dakika haberlere göre, Yeni Zelanda'da şiddetli deprem meydana geldi. Avrupa Sismoloji Merkezi'nden gelen son dakika haberine göre Güney Kermadek Adaları'nbda 7.1 büyüklüğünde depremin yaşandığı bildirildi.
Uzmanı uyardı! "Aşırı korku, koronavirüse davetiye çıkarır"UZMAN Psikolog Rabia Ünsaldı Köle, bağışıklık sisteminin sadece fiziksel önlemlerle değil, duygu durumlarıyla da alakalı olduğunu söyleyerek, "Aşırı korkuyor olmak bizim tehlikeli durumlar yaşamamıza sebep olur. Bağışıklığımızı kaybetme riskimiz çok fazla ve aşırı önlem almaktan ruh sağlığımızı bozuyoruz. Beden ya da ruh sağlığınız bozulursa, koronavirüse davetiye çıkarmış oluyorsunuz" dedi.