MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Yeni Zelanda'da 7.4 büyüklüğünde deprem
ABONE OL
18.06.2020 - 16:11 | | AA

Son dakika: Yeni Zelanda'da 7.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden gelen son dakika bilgisine göre; Yeni Zelanda'da 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölge için tsunami uyarısı yapıldı

Son dakika: Yeni Zelanda'da 7.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberlere göre, Yeni Zelanda'da 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Opotiki'nin 684 kilometre kuzeydoğusu olduğunu bildirdi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilen depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Son dakika: Bursa'da bir kadın sel sularına kapılarak böyle sürüklendiSon dakika haberine göre Sağanak yağış Bursa'da hayatı felç etti. Şiddetli yağış sele dönüştü. Sel sularına kapılan bir kadının sürüklenme anları kameraya böyle yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi... LGS ve YKS'ye girecek öğrenciler dikkat! Bu tarihlerde açık olacak

Son dakika haberi... LGS ve YKS'ye girecek öğrenciler dikkat! Bu tarihlerde açık olacak

Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

Konya’da facia! Anne ve kızı öldü, oğlu yaralandı

Konya’da facia! Anne ve kızı öldü, oğlu yaralandı

Sıradaki Haber