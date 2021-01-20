20.01.2021 - 22:09 | | BBC Türkçe
Son dakika... Yıldız sahnede! Kendilerinden geçtiler...
Biden ve Harris'in yemin töreninde sahne alan Jennifer Lopez'in İspanyolca söylediği sözler dikkat çekti.
Jennifer Lopez İspanyolca olarak, "Herkes için özgürlük ve adaletle, bölünmez bir ulus" dedi.
Lopez dün de sosyal medya hesaplarından yemin törenine ilişkin paylaşımlar yapmış, "Tüm Amerikalılar için söyleyeceğim" mesajını paylaşmıştı.
Fermude nine, Bakan Selçuk ile görüştüMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı üzerine, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki okulda düzenlenen törene elinde Türk Bayrağı ile katılarak gündeme gelen 96 yaşındaki Fermude Cangül, Bakan Selçuk ile telefonda görüntülü görüşme yaptı.