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09.02.2021 - 19:32 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Yörüngeye girdi! BAE'nin uzay aracı Mars'a ulaştı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Mars'a gönderdiği Hope Probe isimli uzay aracının Mars'ın yörüngesine girdiği duyuruldu.

Son dakika... Yörüngeye girdi! BAE'nin uzay aracı Mars'a ulaştı

Gelen son dakika haberlerine göre, BAE'nin aracı Hope Probe Mars yörüngesine girdi. 

BAE'nin kızıl gezegene gönderdiği ilk araç başarıya ulaşmış oldu. Projenin Twitter hesabından "Başardık! Hope Probe ile temas sağlandı. Mars Yörüngesine Girme görevi tamamlandı" mesajı paylaşıldı.

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