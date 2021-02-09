09.02.2021 - 19:32 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Yörüngeye girdi! BAE'nin uzay aracı Mars'a ulaştı
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Mars'a gönderdiği Hope Probe isimli uzay aracının Mars'ın yörüngesine girdiği duyuruldu.
Gelen son dakika haberlerine göre, BAE'nin aracı Hope Probe Mars yörüngesine girdi.
BAE'nin kızıl gezegene gönderdiği ilk araç başarıya ulaşmış oldu. Projenin Twitter hesabından "Başardık! Hope Probe ile temas sağlandı. Mars Yörüngesine Girme görevi tamamlandı" mesajı paylaşıldı.