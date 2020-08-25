Son dakika: Yunan Dışişleri Bakanı: 'Türkiye ile diyaloğa hazırız ama...'

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugün Ankara ziyareti öncesinde Atina'ydı. Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmeden önce Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü. Görüşmenin ardından Maas ve Dendias ortak basın toplantısı düzenledi.

Alman Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısı yapan Yunan Dışişleri Bakanı, açıklamalarda bulundu. Nikos Dendias, gerilimi düşürme çağrılarına rağmen Türkiye'nin hak ihlali yaptığını öne sürdü ve "Türkiye ile diyaloğa hazırız ama tehditle değil." ifadelerini kullandı.