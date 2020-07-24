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24.07.2020 - 13:47 |

Son dakika... Yunan kilisesi Ayasofya'da namazla yıkıldı! 'Hristiyan alemi için bir yas günü...'

Türkiye'nin Ayasofya kararıyla şoka uğrayan Yunanistan'da, ilk cuma namazının kılınması deprem etkisi yarattı. Yunan kilisesi, bugün öğle saatlerinde protesto için çan çalacak ve bayrakları yarıya indirecek.

Son dakika... Yunan kilisesi Ayasofya'da namazla yıkıldı! 'Hristiyan alemi için bir yas günü...'

Yunanistan'da Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin yol açtığı şok artarak sürüyor.

Yunan kilisesi, kararı protesto etmek için ülke genelindeki kiliselerde öğlen vakti çan çalacak ve bayrakları yarıya indirecek. Yunan Kilisesi Başpsikoposu Leronimos, "Bugün tüm Hristiyan alemi için bir yas günü" dedi.

Leronimos, bu akşam özel bir ayin düzenleyeceğini ve Akathist ilahisinin söyleneceğini belirtti.

Yunanistan'daki aşırı sağcı ve radikal dinci grupların ise Atina ve Selanik'te gösteriler yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim tilaveti!Ayasofya'da ilk cuma namazı bugün kılınıyor. Günün ilk ışıklarından itibaren insanlar akın akın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okudu.
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