Son dakika... Yunan savaş gemisi battı!

Yunanistan'da donanmaya ait mayın tarama gemisi NTHI Kallisto, Salı sabahının erken saatlerinde Pire açıklarında bir ticari gemiyle çarpıştı.

To Vima gazetesi, başkent Atina yakınlarındaki çarpışmanın ardından Kallisto'nun battığını bildiriyor.





27 mürettebatı bulunan savaş gemisindeki askerler tahliye edildi, kazada en az iki kişinin yaralandığını Savunma Bakanlığı doğruladı. Yunan Donanması ise, çarpışmanın sabah 07.30 sularında Saronic Körfezi'nde gerçekleştiğini duyurdu.



Çarpışmanın duyulmasıyla birçok donanma ve kurtarma ekibi olay yerine geldi ancak mayın tarama gemisinin batması önlenemedi. Ekipler kazadan sonra denize atlayan dört kişiyi de sudan çıkardı.







Yunan televizyon kanalları canlı yayına geçerken, geminin sulara gömülmesi anbean izlendi.

Ticari geminin Kallisto'ya arka tarafından çarptığını belirten To Vima, savaş gemisinin İngiltere'de 1987'de üretildiğini yazdı.