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02.12.2020 - 14:08 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Yunanistan'da deprem

Yerin iki kilometre altında gerçekleşen 4.8 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü, Atina'nın kuzeybatısındaki Thiva'ya sekiz kilometre mesafede. Thiva Belediye Başkanı, depremin çok şiddetli hissedildiğini söyledi.

Son dakika... Yunanistan'da deprem

Yunanistan'da bugün yerel saatle 12.54'te bir deprem meydana geldi. Yerel kaynaklar, 4.8 büyüklüğündeki depremin yalnızca yerin iki kilometre altında gerçekleştiğini bildiriyor.

Atina'nın kuzeyinde meydana gelen sarsıntının merkez üssü, 22 bin nüfuslu Thiva'ya yalnızca sekiz kilometre mesafede.

Kathimerini gazetesi, depremin Atina'yı da kapsayan Attica'da hissedildiğini duyurdu. Gazeteye konuşan Thiva Belediye Başkanı ise, kenti şiddetli şekilde sallayan depremin ardından binalarda hasar olup olmadığını araştırdıklarını söyledi.

Trafiğin altını üstüne getiren magandalar yakalandıİSTANBUL'da cadde üzerinde otomobilleriyle drift yaparken görüntüleri sosyal medyada yayınlanan iki trafik magandası yakalandı. İki sürücüye toplam 13 bin 510 lira para cezası kesilirken ehliyetlerine 60 gün süreyle el kondu.
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