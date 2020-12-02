Son dakika... Yunanistan'da deprem

Yunanistan'da bugün yerel saatle 12.54'te bir deprem meydana geldi. Yerel kaynaklar, 4.8 büyüklüğündeki depremin yalnızca yerin iki kilometre altında gerçekleştiğini bildiriyor.

Atina'nın kuzeyinde meydana gelen sarsıntının merkez üssü, 22 bin nüfuslu Thiva'ya yalnızca sekiz kilometre mesafede.

Kathimerini gazetesi, depremin Atina'yı da kapsayan Attica'da hissedildiğini duyurdu. Gazeteye konuşan Thiva Belediye Başkanı ise, kenti şiddetli şekilde sallayan depremin ardından binalarda hasar olup olmadığını araştırdıklarını söyledi.