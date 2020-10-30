Son dakika: Yunanistan'dan 'geçmiş olsun' telefonu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Sayın Bakanımız Mevlut Çavuşoğlunu aramış ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. İki Bakan ihtiyaç olması halinde karşılıklı yardım ve desteğe hazır oldukları ve temasta kalacakları hususunda teyidleşmişlerdir" denildi.