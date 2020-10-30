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30.10.2020 - 16:39 | | DHA

Son dakika: Yunanistan'dan 'geçmiş olsun' telefonu

Dışişleri Bakanlığı'nca, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak İzmir'deki deprem nedeniyle 'geçmiş olsun' dileğinde bulunduğunu bildirildi.

Son dakika: Yunanistan'dan 'geçmiş olsun' telefonu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Sayın Bakanımız Mevlut Çavuşoğlunu aramış ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. İki Bakan ihtiyaç olması halinde karşılıklı yardım ve desteğe hazır oldukları ve temasta kalacakları hususunda teyidleşmişlerdir" denildi.

 

Bayraklı'da enkazdan kurtarılma anıMerkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Bornova ilçesinde yıkılan bir binadan yaralılar çıkartıldı. İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı kurtarıldı.
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