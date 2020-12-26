Sopayı kapan ‘en şanslı’

Japonya’nın Okayama kentindeki Saidaiji Tapınağı’nda 15 Şubat’ta gerçekleştirilen çıplak bir festivalde, Budist rahip tarafından fırlatılan “shingi” adlı tahta sopayı yakalamaya hazırlanan erkekler objektife böyle yansımıştı. Geleneksel festivalde tahta sopayı yakalayan kişi “Yılın en şanslı insanı” olarak kabul ediliyor.



