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26.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Sopayı kapan ‘en şanslı’

Sopayı kapan ‘en şanslı’

Japonya’nın Okayama kentindeki Saidaiji Tapınağı’nda 15 Şubat’ta gerçekleştirilen çıplak bir festivalde, Budist rahip tarafından fırlatılan “shingi” adlı tahta sopayı yakalamaya hazırlanan erkekler objektife böyle yansımıştı. Geleneksel festivalde tahta sopayı yakalayan kişi “Yılın en şanslı insanı” olarak kabul ediliyor.

Yağmur bombası İstanbul'un su sorununu çözebilir mi?İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi düştü. Barajlarda suların çekilmesiyle birlikte İstanbul’da yağmur bombası uygulaması tekrar gündeme geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Profesörü Orhan Şen, “Yağmur bombası atıldığında yüzde 30 yağış artırım yapabilirsiniz ve bu çok büyük bir miktar” dedi.
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