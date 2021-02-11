11.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
Sorumlu iklim değişikliği
Hindistan’ın Uttarancal Eyaleti’nde 3 gün önce Nanda Devi Dağı’ndan bir buzul parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri’ne düşmesinin ardından suyun yükselmesi nedeniyle yıkılan Tapovan barajının havadan çekilmiş görüntüsü söz konusu facianın boyutunu gözler önüne serdi.
Bilim insanları, buzulun kırılmasına neyin sebep olduğunu araştırıyor. Buzul parçasının muhtemelen bir çığ veya birikmiş su salınımı nedeniyle kırıldığı düşünülüyor. Uzmanlar, hava sıcaklığındaki yükselişin buzulları küçülttüğü ve dünya çapındaki buzulları istikrarsız hale getirdiği için iklim değişikliğinin facianın sorumlusu olabileceğini söylüyor. Faciada 34 kişi yaşamını yitirdi, 204 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.
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