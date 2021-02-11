Sorumlu iklim değişikliği

Bilim insanları, buzulun kırılmasına neyin sebep olduğunu araştırıyor. Buzul parçasının muhtemelen bir çığ veya birikmiş su salınımı nedeniyle kırıldığı düşünülüyor. Uzmanlar, hava sıcaklığındaki yükselişin buzulları küçülttüğü ve dünya çapındaki buzulları istikrarsız hale getirdiği için iklim değişikliğinin facianın sorumlusu olabileceğini söylüyor. Faciada 34 kişi yaşamını yitirdi, 204 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.