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12.01.2021 - 07:00 |

‘Sorunlar 1-2 yılda çözülmez’

Milliyetçi aday Sadır Caparov, Kırgızistan’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle çıktı. Caparov, ülkedeki sorunları çözmek için 1-2 yılın yeterli olmadığını belirterek “Siyasi istikrarın sağlanması halinde Kırgızistan’ı ekonomik krizden 3-4 yılda çıkaracağım” dedi.

‘Sorunlar 1-2 yılda çözülmez’

Seçmenin kendisini yolsuzlukla mücadele etmesi için göreve getirdiğini kaydeden Caparov, “Eski iktidarların hatalarını yapmayacağız. Siyasi baskılardan uzak duracağız. Hukukun üstünlüğünü ihlal edenlere göz yummayacağız” ifadelerini kullandı. Caparov, Türkiye ile ilişkilere yönelik olarak da “Türkiye ile ilişkilerimizi bugünkünden daha güçlü kılmaya ve üst seviyelere taşımaya çaba harcayacağız” dedi.

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