Soruşturma açıldı! Nazi üniformalı maymun...

Rusya’da 8 Ocak’ta düzenlenen bir sirkte, üzerinde Nazi sembolleri bulunan hayvanlar kullanıldı. Birçok eleştiri alan gösteri savcıların da dikkatini çekti ve soruşturma başlatıldı.

Rusya’ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'nin başkenti İjevsk'teki Udmurtya Devlet Sirki’nde Rus Ortodoks Kilisesi adına gerçekleştirilen gösteride Sovyet üniforması giyen eğitmenlerin yanı sıra Nazi üniforması giydirilmiş bir maymun ve üzerinde gamalı haç bulunan keçiler vardı.

The Sun'ın haberine göre, sirk yetkilileri, gösteride Kızıl Ordu askeri rolündeki eğitmenlerin, söz konusu hayvanları kovaladığını belirtti.

Gösterinin, Ocak 1942'de Moskova önlerinde meydana gelen ve Naziler'le SSCB arasındaki savaşın dönüm noktalarından biri olan muharebeyi tasvir ettiği öne sürüldü.

Rusya’da Nazi sembollerinin kullanılması yasak. Fakat 2020 Mart’ında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Nazi ideolojisine olumsuz yaklaşım meydana getirmesi koşuluyla” Nazi sembollerinin kullanılmasını onaylamıştı.

Kilise, gösterinin faşizme karşı kazanılan zaferin yanı sıra “Nazi Almanyası'nın fikirlerinin reddedilmesinin ve bütün dünyaca kınanmasının sembolü olmasının amaçlandığını" bildirdi.

Sirkin halkla ilişkiler müdürü Elena Krasnova ise BBC’ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hayvanların görüntüleri bağlam dışına çıkarıldı. Sirkteki gösterilerde kullanılan bu tür ironik veya grotesk karakterlerde herhangi bir gariplik yok."

Hem kilise hem de sirk yetkilileri, gösterinin yanlış anlaşıldığını düşünüyor. Nazi sembollerinin propaganda için kullanılmadığını ve bu yüzden suç işlemediklerine inanıyor. Ancak gösteriye ait fotoğraflar, eleştiriler başladıktan sonra sirkin internet sitesinden kaldırıldı

Kaynak: Independent Türkçe