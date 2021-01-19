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19.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

‘Sosyal medya devleri kötülükten para kazanıyor’

Ünlü şarkıcı Selena Gomez, ABD’de 6 Ocak’ta Başkan Donald Trump yanlılarının Kongre’yi basması olayında “Sosyal medya devlerinin Amerikan halkını yüzüstü bıraktığını” söyledi.

‘Sosyal medya devleri kötülükten para kazanıyor’

Associated Press’e (AP) konuşan ABD’li şarkıcı, sosyal medyanın “Kötülükten para kazandığını” iddia etti. Selena Gomez, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya devlerinin ve teknoloji şirketlerinin yanlış bilgilerin yayılmasını önlemesi gerektiğini belirtti. 28 yaşındaki Gomez, Facebook’un aşılar, koronavirüs ve ABD seçimleri hakkında tehlikeli yalanlara izin vermeye devam ettiğini, Neo Nazi gruplarının ise Instagram üzerinden ırkçı ürünler sattığını sözlerine ekledi.

 

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