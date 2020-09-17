Sosyal medya ‘dondurması’

ABD’de bir grup sivil toplum kuruluşu #StopHateforProfit (Kâr İçin Nefret Yayma) adıyla sosyal medyayı boykot kampanyası yürütüyor. Kampanyaya katılanlar “nefret, propaganda ve yanlış bilginin yayılmasını protesto” için sosyal medya hesaplarını süreli veya süresiz olarak donduruyorlar. Kampanyacılar, Facebook ile Instagram’ı nefret söylemini ve yanlış bilgiyi engellememekle suçluyor. Instagram ile WhatsApp’ın da sahibi olan ve geçen yıl 70 milyar dolar reklam geliri açıklayan Facebook’a odaklanan boykot kampanyasına binlerce şirket ve insanlar hakları grupları da destek oluyor.

‘Sessiz kalamam’

“Sosyal medya hesabını dondurma kampanyası”na katılanlar arasında Leonardo DiCaprio, Sacha Baron Cohen, Jennifer Lawrence, Katy Perry, Ashton Kutcher gibi ünlü Hollywood oyuncuları ve şarkıcılar da yer alıyor. Kampanyaya dün de ABD’li TV yıldızı Kim Kardashian katıldı. Instagram’da 188 milyon, Facebook’ta

30 milyon takipçisi olan Kardashian, bu hesaplarını bir günlüğüne dondurdu. Eşi Kanye West’in de adaylardan biri olduğu, kasımda yapılacak ABD başkanlık seçimlerine dikkati çeken Kardashian, “Sosyal medyada paylaşılan yanlış bilgiler demokrasimizi sekteye uğratıyor, buna sessiz kalamam” dedi.