Sosyal medya savaş alanı!

Kongre’ye yapılan baskının ardından ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik bir ‘sosyal medya kıskacı’ başladı. Sosyal medya platformu Twitter, Trump’ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıkladı. Twitter’ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, “Trump’ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı, bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık” ifadesi kullanıldı.

Twitter, çarşamba günkü Kongre baskınının ardından Trump’ın hesabını 12 saatliğine askıya almış ve şiddete teşvik eden paylaşımların sürmesi durumunda hesabın kapatılacağını duyurmuştu. Trump yasağının bitmesinin hemen ardından hesabından tepki çeken yeni paylaşımlarda bulunmuştu. Twitter’dan yapılan açıklamada, platformun halkın seçilmiş yetkililerin ve dünya liderlerinin sesini duymasına olanak sağladığının altı çizilerek, “Ancak son yıllarda, liderlerin hesaplarının bizim kurallarımızdan daha üstün olmadığını ve Twitter’ı şiddeti yaymak için kullanamayacaklarını net bir şekilde belirttik. Politikalarımız ve uygulanma şekilleri hakkında şeffaf davranmayı sürdüreceğiz” bilgisi paylaşıldı. Twitter, Trump’ın seçim kampanya ekibi tarafından kullanılan ve 2,4 milyon takipçisi olan ‘TeamTrump’ adlı hesabı da askıya aldı.

Platformunu kuracak

Twitter, Trump’ın daha etkin olduğu ve “realDonaldTrump” kullanıcı adına sahip hesabı kapatırken, ABD başkanları için açılan resmi “POTUS” kullanıcı adlı hesabı aktif kaldı. Nitekim Twitter’ın kararının ardından Trump bu hesap üzerinden açıklamada bulundu: “Birçok diğer site ile iletişim halindeydik ve yakın zamanda büyük bir duyurumuz olacak. Aynı zamanda yakın gelecekte kendi platformumuzu kurma ihtimallerini de değerlendiriyoruz. Bizi susturamayacaksınız”. Nitekim Reuters’ın haberine göre, sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle hesapları askıya alınan Trump, kendi sosyal medya platformunu oluşturacağını bildirdi.

Yeni yerleri ‘Parler’

Öte yandan son dönemde Twitter’ın engellemeleri üzerine ABD’de aşırı sağcıların kullandıkları platform haline gelen ‘Parler’ uygulaması da yakından takip ediliyor. Trump destekçilerinin ‘Parler’ isimli uygulamaya yönelmesi ve burada şiddeti teşvik eden paylaşımlar yapılması üzerine, Google uygulamayı Google Store’dan kaldırdığını açıkladı. Apple’ın da benzer bir adım atması söz konusu. Apple uygulamaya 24 saat süre verdi.

ABD basınına göre, Trump destekçileri Kongre baskınını haftalar öncesinden bu uygulama üzerinden tartışmaya başladı. Grupların Parler gibi uygulamalar üzerinden organize olduğu ve Kongre baskınını bu sayede gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

Karar tartışma yarattı

ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabının sosyal medya platformu Twitter tarafından askıya alınması, farklı tepkilere yol açtı. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Trump’ın Twitter hesabının kalıcı olarak askıya alınmasına tepki göstererek, kararı ‘ciddi bir hata’ olarak değerlenirdi. “Ayetullah (Hamaney) tweet atabiliyor ama Trump atamıyor. Bu durum, Twitter’ı kimlerin yönettiğine dair çok şey anlatıyor” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. Öte yandan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in, ABD ve İngiltere üretimi Kovid-19 aşılarının güvensiz olduğuna dair paylaşımı da, Twitter kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldı.

Muhafazakar düşünce kuruluşu The Heritage Foundation’ın Başkanı Kay James de, yaptığı paylaşımda, “Big Tech, ABD başkanıyla yetinmeyecek” dedi. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter’ın kararını kınayarak, kimseye böyle bir sansür uygulanamayacağını ve kimsenin elinden Twitter’da paylaşımda bulunma hakkının alınamayacağını dile getirdi.

Öte yandan bazı sosyal medya platformlarını nefret söylemleri ve ayrımcılığı yaymakla eleştiren insan hakları liderleri, Twitter’ın Trump’ın hesabını askıya alma kararını olumlu karşıladı. Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama, Kongre binasına yapılan baskının ardından Trump’ın tüm platformlarda yasaklanmasını talep etti.

Tutuklamalar başladı

Kongre’nin Trump yanlıları tarafından basılmasıyla ilgili toplamda 80’den fazla kişinin tutuklandığı ve cok sayıda kişinin federal suçlamalarla karşı karşıya olduğu açıklandı. Yetkililer, resmi olarak suçlanan 14 kişi arasında Batı Virginia Eyalet Meclisi üyesi Derrick Evans, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin masasına ayaklarını uzatarak fotoğraf çektiren Richard Barnett, bir veri analitiği firmasının CEO’su olan Brad Rukstales, minibüsüyle ayaklanmaya iki tabanca, bir tüfek ve 11 molotof kokteyli getiren Lonnie Coffman’ın da bulunduğunu söyledi. Ancak, polis Brian Sicknick’in ölümünden sorumlu kişi de dahil olmak üzere onlarca kişinin daha kayıp durumda olduğu belirtildi.

Daha büyük olaylar çıkabilir!

Trump yanlılarının Kongre’ye gerçekleştirdikleri baskının ardından Amerikan isthibaratı bu gruplar üzerine yoğunlaşırken, seçilmiş başkan Joe Biden’ın 20 Ocak’taki göreve gelme töreni öncesinde yeni saldırılar olabileceği yönünde haberler geliyor. CNN’in haberine göre, uzmanlar, sosyal medya gruplarında yayınlanan şiddet çağrılarının son günlerde büyük artış gösterdiğini belirtiyor. Kongre baskını sonrası iyice cesaretlenen Trump yanlısı grupların 20 Ocak’ta bir saldırı gerçekleştirmelerinden endişe ediliyor. Güvenlik uzmanları 20 Ocak tarihi için soyal medya gruplarındaki paylaşımlara dikkat çekiyor ve şimdiden önlemlerin yoğunlaştırılması çağrısında bulunuyor.