Sosyal medyada sperm ticareti için uyarı

Birçok donör, Facebook üzerinden iyi bir ücret karşılığı spermlerini satmaya başladı. İngiliz basınına göre, sağlık nedenleri, eşcinsel ilişki ya da ‘doğru eşi bulmaya dair inancın yitirilmesi’ gibi sebeplerle çocuk sahibi olmak için zaman kaybetmek istemeyen pek çok kişi, Facebook’taki sperm ticaretine ilgi gösterdi. Facebook’ta fiziksel özelliği gibi bilgilerle reklamını yapan erkek, termosa benzer bir kabın içinde alıcıya spermini gönderiyor. Habere göre, alıcı olan kadınlar da bir şırıngayla döllenmeyi gerçekleştiriyor.

Ancak, İngiltere’de doğurganlık kliniği grubu CARE Fertility’den Profesör Charles Kingsland, Facebook üzerinden sperm satın alanlara uyarıda bulundu: “Sperm bankalarında bağışçılar genetik testlerden geçirilerek spermlerinde bir sorun olup olmadığı belirleniyor. Sosyal medya aracılığıyla satışlarda ise bu test söz konusu bile değil. Bu denetimsiz sistemde kadınlar, satın aldıkları spermlerden enfeksiyon kapabilirler. Çocuklar genetik hastalıklarla doğabilir. Ayrıca babalık hakları konusunda hiçbir yasal prosedür de bulunmuyor.” Uzmanlar, salgın döneminde popüler olan Facebook’ta sperm ticaretinin tehlikeli bir ‘insan ruleti oyunu’ olduğunu ifade ederek çocukların hayatlarıyla oynandığını söyledi. Ayrıca, uzmanlar bu yöntemin gelecekte akraba evliliği oranını da artırabileceğine dikkat çekti.