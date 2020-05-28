‘Sosyal medyayı kapatırım!’

Twitter, söz konusu etiketini, Trump’ın California eyaletindeki “uzaktan oylama” konusunda attığı tweetlere de uyguladı. Trump paylaşımında, bir kanıt göstermeden “California’daki uzaktan oylamanın hileye yol açacağını” iddia ederken, Twitter bu paylaşımın altına eklediği “bilgiyi doğrula” etiketinde kullanıcılara “Uzaktan oylama konusundaki bilgiyi doğrulayın” uyarısında bulundu. Twitter tarafından paylaşılan kaynaklarda, Trump’ın sözleriyle çelişen ifadeler yer aldı. Twitter’dan adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, “Trump’ın bu paylaşımları, oylama sürecine ilişkin yanlış bilgiler içeriyor olabilir. Bu nedenle de uzaktan oylama sistemine ilişkin daha fazla bilgi paylaşmak için bu tweete ‘bilgiyi doğrulama’ etiketi ekledik” dedi.

Tepkisi katlandı

Söz konusu uyarının gündem olmasının ardından Trump, olaya sert tepki gösterdi. Önce “Twitter, ifade özgürlüğünü tamamen kısıtlıyor ve Başkan olarak ben buna izin vermem” değerlendirmesinde bulunan Trump, Twitter’ı “2020 seçimlerine müdahale etmekle” suçladı. Trump daha sonra tepkisinin dozunu artırdı ve sosyal medyayı kapatma tehdidinde bulundu. Twitter’da yaptığı açıklamada Trump, “Muhafazakar kesimler, sosyal medya platformlarının kendi seslerini susturmaya çalıştığına inanıyor. Sosyal medya için ya yeni düzenleme getireceğiz ya da tamamen kapatacağız” dedi. Trump’ın bu açıklamaları ABD’de büyük şaşkınlık yaratırken, aynı zamanda sert eleştirilere de neden oldu.