Sputnik V, halkın kullanımına açıldı

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen dünyanın ilk koronavirüs aşısı Sputnik V halkın kullanımına açılıyor. Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Rusya Sağlık Bakanlığı Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi tarafından yeni koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik geliştirilen ‘Gam-COVID-Vac’ (Sputnik V) aşısının ilk partisi, Roszdravnadzor laboratuarlarında gerekli kalite testlerini geçti ve dolaşıma açıldı” ifadelerine yer verildi.