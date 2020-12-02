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02.12.2020 - 07:00 |

Sputnik V olan 20 kişiye bulaştı

Sechenov Üniversitesi Tıp ve Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Vadim Tarasov, Rusya’da koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısı uygulanan 20 kişinin Kovid-19’a yakalandığını açıkladı.

Sputnik V olan 20 kişiye bulaştı

Tarasov, enfekte kişilerin yeterli koruyucu bağışıklık geliştirmek için zamanı olmadığını, bu yüzden de bu vakaların aşıya bağlanmasının yanlış olduğunu belirtti. Tarasov aynı zamanda bu kişilerin çoğunun aşının ikinci bir bileşenini almadıklarını, yani ilk aşı bileşeninin uygulanmasının ardından 42. günde oluşan yeterli bağışıklığı geliştirmediklerini söyledi. Uzman, “Geçerli bir bağışıklık geliştiren kişiler arasında 42 gün sonra, bugüne kadar belgelenmiş ciddi hastalık vakamız yok” dedi. 11 Ağustos’ta Rusya tarafından tescillenen Sputnik V aşısı denemeleri 7 Eylül’de Moskova’da başladı, ilk aşı gönüllülere 9 Eylül’de uygulandı. Programa toplamda 40 bin kişi katıldı.

Hem karantinayı hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiKarabük'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatte ticari taksideyken polis denetimine takıldı
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