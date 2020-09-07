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07.09.2020 - 15:17 | | AA

Sri Lanka, petrol tankerinde çıkan yangının verdiği zararı inceleyecek

Sri Lanka hükümeti, 3 Eylül'de Sri Lanka’nın doğusunda bir petrol tankerinde çıkan yangının çevreye verdiği zararı incelemek için uzman gönderiyor.

Sri Lanka, petrol tankerinde çıkan yangının verdiği zararı inceleyecek

Sri Lanka Deniz Çevresini Koruma Kurumu Genel Müdürü Terney Pradeep, ada açıklarında seyrederken tankerde perşembe günü çıkan ve ancak pazartesi günü söndürülen yangınla ilgili, bilim insanlarının petrol sızıntısı ihtimali dahil olmak üzere risk değerlendirme raporu hazırlayacağını bildirdi.

Pradeep, kaza ile ilgili yasal işlem başlatılmasının planlandığını belirtti.

Diğer yandan Başsavcı Dappula de Livera, yetkilileri maddi ve çevresel hasar değerlendirmeleri yapmaları için yönlendirdi.

Kuveyt'teki Mina Al Ahmadi Limanı'ndan devlete ait Indian Oil Corporation'ın rafinerisinin bulunduğu Hindistan'ın Paradip Limanı'na ham petrol taşıyan "MT New Diamond" adlı gemide, makine dairesindeki kazanın patlamasıyla yangın çıkmıştı.

Patlamada, mürettebattan bir Filipinli hayatını kaybetmişti, biri yaralanmıştı.

Tankerdeki 18'i Filipinli ve 5'i Yunan 23 kişilik mürettebattan yara almadan 21'i kurtarılmıştı.

Yangın çıktığı sırada Sri Lanka'nın doğu kıyılarının yaklaşık 38 deniz mili (70 kilometre) açığında bulunan tanker, kıyıya doğru 20 deniz mili (37 kilometre) sürüklenmiş ancak sonrasında bir deniz römorku tarafından çekilmişti.

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