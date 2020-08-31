Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde, videokonferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, soruları cevapladı.

Kovid-19 ile mücadelede geniş çaplı kitlesel etkinkinliklerin durdurulması çağrısı yapan Ghebreyesus, Güney Kore'de şubat ayında bir kilise cemaati içinden virüsün ülkeye yayıldığını anımsattı.

Ghebreyesus, 19 Şubat'ta tıka basa dolu tribünde 40 binden fazla taraftarın önünde Milano'da oynanan Atalanta-Valencia maçının ardından virüsün İtalya'ya yayıldığını belirterek, "Basitçe şunu söylemeye çalışıyoruz, en iyisi bu tür kalabalıklardan kaçınmak." dedi.

Hükümetlere çağrıda bulunarak bu tür kitlesel faaliyetlerden kaçınılmasını isteyen Ghebreyesus, "Böylelikle ekonominin diğer sektörleri açılabilir. Ekonomi yaşama geri döner. Bence stadyumlara gitmeden de yaşayabiliriz. Ve bunu yapacağız. Madem risk yüksekse stadyumlarda taraftarların olmadığı modeli uygulamak daha iyi. İkincisi de ibadethaneler konusunda Suudi Arabistan'ın son hac mevsiminde uyguladığını yapabiliriz." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, sınırlı sayıdaki Müslümanın Hac'da maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak ibadetlerini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Pek çok ülkenin, Kovid-19'un kitlesel etkinlikler yoluyla hızla yayılması nedeniyle, geniş çaplı kısıtlamalara gitmek zorunda kaldığına işaret eden Ghebreyesus, virüsün önüne geçilebilmesi için bu tür etkinliklerden kaçınılması ya da devasa önlemler alınması gerektiğini vurguladı.