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31.08.2020 - 23:19 | | AA

'Stadyumlara gitmeden de yaşayabiliriz'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınıyla mücadelede ibadethane ve futbol stadyumlarında kalabalıklardan kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, "Bence stadyumlara gitmeden de yaşayabiliriz. Madem risk yüksekse, stadyumlarda taraftarların olmadığı modeli uygulamak daha iyi." dedi.

'Stadyumlara gitmeden de yaşayabiliriz'

 

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde, videokonferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, soruları cevapladı.

Kovid-19 ile mücadelede geniş çaplı kitlesel etkinkinliklerin durdurulması çağrısı yapan Ghebreyesus, Güney Kore'de şubat ayında bir kilise cemaati içinden virüsün ülkeye yayıldığını anımsattı.

Ghebreyesus, 19 Şubat'ta tıka basa dolu tribünde 40 binden fazla taraftarın önünde Milano'da oynanan Atalanta-Valencia maçının ardından virüsün İtalya'ya yayıldığını belirterek, "Basitçe şunu söylemeye çalışıyoruz, en iyisi bu tür kalabalıklardan kaçınmak." dedi.

Hükümetlere çağrıda bulunarak bu tür kitlesel faaliyetlerden kaçınılmasını isteyen Ghebreyesus, "Böylelikle ekonominin diğer sektörleri açılabilir. Ekonomi yaşama geri döner. Bence stadyumlara gitmeden de yaşayabiliriz. Ve bunu yapacağız. Madem risk yüksekse stadyumlarda taraftarların olmadığı modeli uygulamak daha iyi. İkincisi de ibadethaneler konusunda Suudi Arabistan'ın son hac mevsiminde uyguladığını yapabiliriz." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, sınırlı sayıdaki Müslümanın Hac'da maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak ibadetlerini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Pek çok ülkenin, Kovid-19'un kitlesel etkinlikler yoluyla hızla yayılması nedeniyle, geniş çaplı kısıtlamalara gitmek zorunda kaldığına işaret eden Ghebreyesus, virüsün önüne geçilebilmesi için bu tür etkinliklerden kaçınılması ya da devasa önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Kocaeli'de balıkçılar ‘Vira bismillah’ dediKocaeli’nin Karamürsel ilçesinde hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, kıyıda toplanan yüzlerce kişinin alkışları eşliğinde denize açılarak "Vira Bismillah" dediler. Gece 00.00 itibariyle ağlarını denize bırakacak olan balıkçıların havai fişek gösterileri eşliğinde limandan ayrılışları ise havadan görüntülendi.
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