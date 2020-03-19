Stasi, BND ve CIA bizi de dinlemiş!..

DW Türkçe’nin haberine göre, belgeselin Türkiye ile ilgili bölümünde, Doğu Almanya gizli servisi Stasi’nin, Rus Gizli Servisi’nin de desteğiyle NATO üyesi Türkiye’yi de dinlediği aktarıldı. Stasi, bunu, Alman ve ABD istihbaratlarının kripto cihazları manipüle etmesi sonucu gerçekleştirmiş.

Stasi arşivlerine göre Türkiye’nin şifreli diplomatik yazışmaları ile NATO-Türkiye arasındaki iletişim, Rusya Gizli Servisi KGB’nin de desteğiyle Doğu Almanya istihbaratınca uzun süre dinlenmiş. Belgesele göre BND, Alman Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Willy Brandt döneminde başlayıp CIA ile ortak yürütülen Rubikon Operasyonu’ndan 1993’te hissesini CIA’e devrederek ayrıldı. Sonrasında da ABD’lilerin dinlemeyi 2018’e kadar sürdürdüğü bildiriliyor.

ZDF’in ortaya çıkardığı belgelere göre, BND’nin operasyondan ayrılmasında belirleyici nedenlerden biri, İran ve Suudi Arabistan’ın dinlendiğini fark edip, harekete geçmesi oldu.

‘Güven sarsıcı’

DW Türkçe, uzun yıllar farklı ülkelerde büyükelçi olarak çalışan, emekli diplomat ve savunma politikaları uzmanı Onur Öymen’in konuya ilişkin görüşlerine de yer veriyor. Öymen, “Müttefiklerin birbirini dinlemesi gayritabi ve aynı zamanda karşılıklı güveni sarsacak bir durum” derken, görev süresi boyunca komünist rejimle yönetilen ülkelerde de büyükelçi olarak çalıştığını, orada dinlendiklerini veya izlediklerini katarak, çok gizli bilgi ve belgeleri özel kuryeyle ilettiklerini vurguluyor. NATO üyesi olmasına rağmen Türkiye’nin, BND ve CIA tarafından yıllarca dinlenmesini eleştiren Öymen, “Biz casusluk yapmıyorduk. Sorsalar, hangi konuda olursa olsun, görüşlerimizi söylerdik, gizlice dinlemelerine gerek yoktu” diye eleştiriyor.