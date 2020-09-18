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18.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Kanadalı mevkidaşı Francois-Philippe Champagne ile telefonda görüştü.

Stoltenberg ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu’nun, Stoltenberg ve Champagne ile telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz konusu ele alındı. Çavuşoğlu ayrıca, Tataristan Cumhurbaşkanı Rustem Minnihanov ile de görüştü.

Aleyna Çakır olayında Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAnkara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Gülay Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.
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