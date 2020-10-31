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31.10.2020 - 00:02 | | AA

Sudan'da Fransa'nın İslam karşıtı tutumu ve İsrail'le normalleşme protesto edildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı tutumu Sudan'da protesto edildi.

Sudan'da Fransa'nın İslam karşıtı tutumu ve İsrail'le normalleşme protesto edildi

Macron'un İslam karşıtı tutumu ve açıklamalarına tepki gösteren başkent Hartum'daki göstericiler, “Canımız sana feda olsun ey Allah’ın resulü” sloganı attı. 

Sudan hükümetinin İsrail'le ilişkilerini normalleştirme kararını da protesto eden eylemciler, “Normalleşmeye hayır, İsrail'le normalleşmek ihanettir.” sloganları attı. 

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ile Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin binaların duvarlarına yansıtılması, İslam dünyasında tepki ve protestolarla karşılanmıştı. 

Sudan hükümeti, geçen hafta İsrail'le ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.

 

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