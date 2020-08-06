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06.08.2020 - 15:26 | | İHA

Sudan'da sel: 10 ölü

Sudan'da aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 3 bin evin hasar gördüğü bildirildi.

Sudan'da sel: 10 ölü

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu hafta içinde ülkenin genelinde meydana gelen sel felaketinde 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, sel nedeniyle bin 872 evin tamamen yıkıldığı, bin 508 evin kısmen hasar gördüğü ifade edildi. Selde ayrıca 21 okulun ve 8 caminin tamamen yıkıldığı belirtildi. Sudan'daki Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi dün yaptığı açıklamada, yağışlardan 50 bin kişinin etkilendiğini belirterek, "Sudan'da son günlerde meydana gelen şiddetli yağış, sel ve toprak kaymasına neden oldu ve ülkedeki 18 eyaletten 14'ünde evler ve altyapı zarar gördü” ifadelerini kullandı.

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