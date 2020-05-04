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04.05.2020 - 03:47 | | AA

Sudan’da Ulaştırma ve Altyapıdan sorumlu Devlet Bakanı corona virüse yakalandı

Sudan'da Ulaştırma ve Altyapıdan sorumlu Devlet Bakanı Haşim İbn Avf, yeni tip corona virüse (covid-19) yakalandı.

Sudan’da Ulaştırma ve Altyapıdan sorumlu Devlet Bakanı corona virüse yakalandı

 

Hükümetten yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapıdan sorumlu Devlet Bakanı Haşim İbn Avf’ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, geçen haftadan beri evinde karantinada olduğu belirtildi.

Açıklamada, İbn Avf’ın karantinada çalışmalarını sürdürdüğü ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Sudan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede şu ana kadar 592 Kovid-19 vakası görüldü. Salgın nedeniyle 41 kişi hayatını kaybederken 52 kişi iyileşti.

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kalktıİçişleri Bakanlığı'nca yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bakanlık tarafından 28 Nisan Salı günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van il sınırları içinde 1 Mayıs Cuma itibarıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, 72 saatlik sürenin ardından saat 00.00 itibarıyla kaldırıldı.
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