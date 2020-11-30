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30.11.2020 - 11:43 | | AA

Suikastle öldürülen Fahrizade toprağa verildi

İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden nükleer bilimci Muhsin Fahrizade, başkent Tahran'da toprağa verildi.

Suikastle öldürülen Fahrizade toprağa verildi

Fahrizade için İran Savunma Bakanlığında düzenlenen cenaze törenine ailesi, Savunma Bakanı Emir Hatemi, Yol ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kani, milletvekilleri ve siyasiler katıldı.

Fahrizade'nin naaşı kılınan cenaze namazının ardından Tahran'daki İmamzade Salih Türbesinin avlusuna defnedildi.

Savunma Bakanı Hatemi, törende yaptığı konuşmada, suikastı yanıtsız bırakmayacaklarını ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı olan ülke lideri Ali Hamaney'in vereceği emrin de fiili olacağını söyledi.

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