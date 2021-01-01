01.01.2021 - 07:00 |
Süleymani suikastında farklı bağlantı iddiası
Tahran Başsavcısı Ali Elkasimihr, Bağdat Havalimanı’nın uçuş güvenliğinden sorumlu İngiliz güvenlik şirketi “G4S”nin Kasım Süleymani suikastinde ABD güçlerine istihbarat sağladığını söyledi.
Elkasimihr’e göre Bağdat Havalimanı’nın uçuş güvenliğinden sorumlu İngiliz şirketi “G4S”in unsurları, Süleymani ve arkadaşları havalimanına giriş yaptığında bu istihbaratı ABD güçlerine iletti.
Almanya’da ABD’nin kullandığı Ramstein hava üssünün de suikastte rolü olduğunu söyleyen İranlı Başsavcı, ABD güçlerine bilgi ve uçuş verileri sağlanan bu üsten Süleymani’yi hedef alan silahlı insansız hava aracının (IHA) yönetildiğinin tespit edildiğini kaydetti.
G4S sözcüsü ise, bu olayla bir bağlantılarının olmadığını söyledi.
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