Süleymani suikastında farklı bağlantı iddiası

Elkasimihr’e göre Bağdat Havalimanı’nın uçuş güvenliğinden sorumlu İngiliz şirketi “G4S”in unsurları, Süleymani ve arkadaşları havalimanına giriş yaptığında bu istihbaratı ABD güçlerine iletti.

Almanya’da ABD’nin kullandığı Ramstein hava üssünün de suikastte rolü olduğunu söyleyen İranlı Başsavcı, ABD güçlerine bilgi ve uçuş verileri sağlanan bu üsten Süleymani’yi hedef alan silahlı insansız hava aracının (IHA) yönetildiğinin tespit edildiğini kaydetti.

G4S sözcüsü ise, bu olayla bir bağlantılarının olmadığını söyledi.