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09.11.2020 - 07:00 |

Sunucunun kullandığı uçak düştü

Rus TV sunucusunun kullandığı hafif motorlu özel uçak, acil iniş yaparken tarlaya çakıldı. Sunucu ve eşinin hayatını kaybettiği kazanın, motor arızasından kaynaklanmış olabileceği belirtildi

Sunucunun kullandığı uçak düştü

Rus NTV televizyonu sunucusu Aleksandr Koltovoy’un (41) kullandığı  Cessna marka hafif motorlu özel uçak, Ramenskiy bölgesindeki Myaçkovo havaalanından Rıbinsk’e uçuyordu.

Ancak uçak Lubertsiy kent bölgesine bağlı Çkalovsk köyü yakınlarındaki bir tarlaya acil iniş yaparken yere çakıldı ve alev alarak yandı. Kazada Aleksandr Koltovoy ve eşinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Uçuş tutkunu olduğu belirtilen özel pilot lisansına sahip sunucunun ölümüyle ilgili çalıştığı televizyon kanalından da açıklama yapıldı. 

Sunucunun kullandığı uçak düştü

TV kanalından açıklama

Rus NTV’den yapılan açıklamada, “Kanalımız bünyesinde ‘DNA’ ve ‘Yıldızlar Birleşti’ programlarını sunan meslektaşımız Aleksandr Koltovoy ve eşinin, Moskova bölgesinde meydana gelen trajik uçak kazası sonucu hayatlarını kaybettiklerini üzülerek teyit ediyoruz” ifadelerine yer verildi. İlk belirlemelere göre, kazanın motor arızasından kaynaklanmış olabileceği, olayla ilgili araştırmaların sürdüğü ifade edildi. Rusya Soruşturma Komitesi, kazayla ilgili olarak “Hava taşımacılığının güvenliği ve işletme kurallarının ihlali” maddesinden soruşturma başlattı.

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