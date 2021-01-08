Sürgün adasında azap günleri

Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart’ın 1815’te Waterloo Muharebesi’ndeki yenilgisinin ardından hapsedildiği Saint Helena Adası’ndaki son günlerini, diş ağrısı nedeniyle acılar içinde geçirdiği ortaya çıktı.



6 yıl Atlas Okyanusu’nun güneyindeki adada sürgün yaşadıktan sonra mide kanserinden ölen Napolyon’un doktoru İrlandalı cerrah Barry O’Meara’nın 203 yıl sonra yayımlanan notları, Fransız imparator hakkında ilginç gerçekleri gün yüzüne çıkardı. O’Meara raporunda, Napolyon’un adada hayatının son günlerinde diş ağrısı nedeniyle “işkence” çektiğini, ateşinin çok yükseldiğini ve ağrılara dayanamadığını belirtiyor.

Eski imparatorun dişini çekmesine rağmen problemin ortadan kalkmadığını belirten O’Meara, Napolyon’un o sıralarda yüksek ateş, diş ile baş ağrısı, baskı ve anksiyetenin getirdiği rahatsızlıklar nedeniyle “ciddi bir krizde” olduğunu söylüyor. Doktor, imparatorun 1821’de öldüğünde “fiziksel bir enkaz” halinde olduğunu ifade ediyor.



Vali kötü davranmış



Notlarda, Napolyon’un Saint Helena Valisi Sir Hudson Lowe’un kötü muamelesi nedeniyle sağlığının bozulduğunu düşündüğü bildiriliyor. Barry O’Meara’nın 4 Haziran 1818 tarihli tek sayfalık elle yazılmış raporunun, ABD’nin Teksas eyaletinde “Heritage Auctions” tarafından 1500 sterline (15 bin lira) satıldığı belirtildi.