Suriye Hakkında Bilgiler; Suriye Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Suriye bayrağı Yemen, Mısır, Sudan, Irak ve Ürdün bayraklarına benzemektedir. Geleneksel Pan- Arabizm renklerinden oluşmaktadır. Bayrakta bulunan kırmızı renk hanedanlığı, siyah renk Abbasi ve Araplığı sembolize etmektedir. Bayrağın üzerinde bulunan iki yeşil yıldızı ise Suriye halkını temsil etmektedir.



Suriye Nerede?



Suriye ülkesi Akdeniz'in doğusunda yer almaktadır. Resmi adı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Orta Doğu ülkesi olmaktadır. Suriye'nin kuzey ve kuzey doğusunda Türkiye yer almaktadır. Doğusunda Irak yer alırken güneyde Ürdün, Batıda İsrail, Lübnan ve Akdeniz ile çevrilidir.



Suriye ülkesi coğrafi konumu itibari ile Orta Doğu'da yer alan bir ülkedir. Aynı zamanda Güney bölgemizden komşu ülkemizdir. Suriye yarı başkanlık sistemi ile yönetilmektedir. Ülkede yer alan insani endeksi bakımından düşük olan Suriye ülkesi devam eden savaş sebebiyle halın gelişimine de engeldir. Ayrıca dünyada en fazla mülteci gönderen ülke konumundadır.



Ülkenin ekonomisi petrole ve tarıma dayanmaktadır. Ülkede iklim sebebiyle birçok tarım ürünü yetişir. Böylece dış ülkelere de ihraç edilir. Ayrıca ülke tarih boyunca pek çok devlet tarafından da yönetilmiştir. Bağımsızlığını ise Osmanlı Döneminden sonra kazanmıştır. Ülkede Kavak, söğüt ve meşe ağaçları bol bulunur. Bitki örtüsü ise Bozkır ve ormandır.



Suriye'nin Nüfusu Ne Kadar?



Ülkenin etnik yapısı genellikle Araplardan oluşmaktadır. %70 oranında Arap nüfus bulunmaktadır. oranındaki nüfus Kürt, geri kalan nüfus ise Türk, Ermeni, Çerkez ve Filistinlilerden oluşmaktadır. Nüfusu ise 2015 yılından sonra düşüş göstermiştir. 2019 yılında 18.528.105 olan nüfus 2020 yılı nüfus tahminlerine göre 16.9 milyon olarak açıklanmıştır.



Suriye'nin Başkenti Neresidir?



Suriye ülkesinde birçok eyalet bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi, aynı zamanda ülkenin başkenti Şam'dır. Şam şehrinin diğer bir ismi ise Dimask'tır. Suriye'nin başkenti olan şehrin resmi adı Şam antik şehridir. Şam aynı zamanda tarih boyunca uzun süre kullanılmış şehirler arasında yer almaktadır. Ayrıca Şam şehri birçok medeniyetin kültürünü yansıtmaktadır.



Suriye'nin Para Birimi nedir?



Suriye Lirası Suriye'nin para birimidir. Günümüzde Suriye Lirasında kuruşlar artık kullanılmamaktadır. Suriye Lirasının ise kısaltılmış hali SYP olmaktadır. Ayrıca Suriye para biriminin üzerinde ihracat kısaltmaları da bulunmaktadır.



Suriye Osmanlı Egemenliği altında iken Türk Lirası para birimi kullanılmaktaydı. Fakat Osmanlı devletinin çökmesi sonucunda Suriye ülkesi de manda yönetimine girerek Fransız ve İngiliz mandaları ile beraber Mısır lirası kullanılmaya başlanmıştır. 1919 yılında ilk kez Suriye lirası çıkarılmıştır. Böylece 20 Suriye Lirası 1 Fransız Frankına sabitlenmiştir. Ayrıca Suriye ve Lübnan ülkelerinin resmi banka olma özelliğini taşıyan Suriye Bankası Suriye ve Lübnan Bankası olarak değiştirilmiştir. 1924 yılında banka Lübnan-Suriye para birimini basmış, 1939 yılında ise Lübnan ile Suriye para birimleri birbirinden ayrılmıştır.



Suriye'nin Resmi Dili Nedir?



Suriye ülkesinin resmi dili Arapça dilidir. Halkın birçoğu tarafından bilinen Arapça dili dışında Fransızca da ülke içerisinde konuşulan başlıca dillerden birisidir. Ayrıca ülkede birçok kişi Müslümandır. Şii mezhebine sahip olan halk dışında en fazla yaygın olan din ise Hristiyanlıktır.



Suriye İle Türkiye Arasında Saat Farkı Nedir?



Ülkelerin bulundukları konumlarından dolayı aralarında yerel saat farkı bulunabilir. Suriye ile Türkiye arasında ise yerel saat farkı bulunmamaktadır.