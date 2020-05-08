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08.05.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara

Suriye sahasında ABD-Rusya gerilimi

Suriye’nin kuzeyinde askeri faaliyetlerini artıran ABD ve Rusya askeri güçleri arasında sahada yaşanan tehlikeli gerilim devam ediyor. Halep’ten Kamışlı’ya büyük bir sevkiyat gerçekleştiren Rus askeri araç konvoyu, yolu kesen ABD askerlerince engellendi. Bunun üzerine Rus konvoyu istikametini değiştirerek Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) denetimindeki Resulayn üzerinden Kamışlı’ya ulaştı.

Suriye sahasında ABD-Rusya gerilimi
NAMIK DURUKAN Ankara

ABD askerlerini taşıyan 10 zırhlı araç, geçen cumartesi Rimelan-Kamışlı hattında devriye yaptığı sırada, Hazna Kavşağı’nda bekleyen Rus askerlerince engellenmişti. ABD’nin bu engellemeye yanıtı üç gün sonra geldi. ABD askerleri, Halep’ten yola çıkan ağır silah ve zırhlı personel taşıyıcıların da içinde yer aldığı uzun Rus araç konvoyunu Til Temir bölgesinde M4 karayolunu ulaşıma kapatarak durdurdu. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, iki ülke askerleri arasındaki tartışmada zaman zaman tansiyon yükseldi. Rus askeri konvoyu yönünü TSK kontrolündeki Zirgan-Derbesiye’ye çevirdi. Bugüne kadar yapılan en büyük askeri sevkiyat olduğu bildirilen Rus araç konvoyu, Türkiye sınır hattını takip ederek Kamışlı’ya girdi.

 

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