Suriye'de corona virüsten ikinci ölüm yaşandı

Esad rejiminin sağlık bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle ikinci ölümün gerçekleştiği kaydedildi.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, gün içinde yaptığı açıklamada, "Bu sabah itibarıyla Suriye'de 1'i ölen 10 Kovid-19 vakası var ve bu buz dağının görünen kısmı.'' değerlendirmesinde bulunmuştu.
Esad rejimi, dün ülkede yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölümü açıklamıştı.
Yurttan sosyal medya paylaşımı yapan 3 kişiden 2'si tutuklandıYurt dışından uçakla İstanbul'a geldikten sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bolu'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilen ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar nedeniye haklarında soruşturma başlatılan 3 kişiden 2'si tutuklandı.