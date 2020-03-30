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30.03.2020 - 22:29 | | AA

Suriye'de corona virüsten ikinci ölüm yaşandı

Beşşar Esad rejimi, Suriye'de yeni tip corona virüs (covid-19) salgınından dolayı ölenlerin sayısının ikiye yükseldiğini duyurdu.

Suriye'de corona virüsten ikinci ölüm yaşandı

 

Esad rejiminin sağlık bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle ikinci ölümün gerçekleştiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, gün içinde yaptığı açıklamada, "Bu sabah itibarıyla Suriye'de 1'i ölen 10 Kovid-19 vakası var ve bu buz dağının görünen kısmı.'' değerlendirmesinde bulunmuştu.

Esad rejimi, dün ülkede yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölümü açıklamıştı.

Yurttan sosyal medya paylaşımı yapan 3 kişiden 2'si tutuklandıYurt dışından uçakla İstanbul'a geldikten sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bolu'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilen ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar nedeniye haklarında soruşturma başlatılan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
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