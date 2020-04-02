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02.04.2020 - 18:10 | | AA

Suriye'de covid-19 vaka sayısı 16'ya çıktı

Beşşar Esad rejimi, Suriye'de kontrol ettiği bölgelerde yeni tip corona virüse (covid-19) yakalananların sayısının 16'ya ulaştığını duyurdu.

Suriye'de covid-19 vaka sayısı 16'ya çıktı

 

Esad rejiminin Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 6 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 16'ya yükseldiği belirtildi.

Rejim, ülkede Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin öldüğü açıklamıştı.

Bu arada Esad rejimi, salgının önüne geçebilmek için geçen hafta başlattığı, 18:00-06:00 saatlerindeki sokağa çıkma yasağı uygulamasını genişletti. Yeni uygulamada, ülkede hafta sonu sokağa çıkma yasağı 12:00-06:00 saatlerinde olacak.

Suriye'de gerçek vaka sayısının daha yüksek olmasından endişe edilirken, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), dün yaptığı açıklamada, Esad rejiminin Suriye'de yeni tip corona virüse yakalananların gerçek sayısını açıklaması için çağrıda bulunmuştu.

Freni boşalan TIR, araçları böyle sürüklediHatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tırın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
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