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04.11.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara

Suriye’de ekmek karaborsaya düştü

Rusya ve İran’ın desteği ile ülke topraklarının yarısında yeniden hakim duruma gelen Suriye rejimi, ekonomik açıdan batma noktasında. Ülke genelinde akaryakıt ve ekmek sıkıntısı yaşanıyor.

Suriye’de ekmek karaborsaya düştü
NAMIK DURUKAN Ankara

Şam’da başlayan akaryakıt sıkıntısı rejimin kontrolündeki 10 vilayeti vurdu. Petrol istasyonları önündeki araç kuyrukları dikkati çekerken, terör örgütü PKK/DSG’nin kontrolündeki bölgeden yüzlerce tanker ile rejim bölgelerine petrol taşıması da sorunu çözemedi. Rejim, yakıt sıkıntısını gidermek için İran ve Rusya’dan yardım isterken, Irak’tan yakıt ulaştırılması için girişim başlatıldı.

Ekmek sıkıntısı

Rejim akaryakıt krizini çözmeye çalışırken ülke genelinde ekmek sıkıntısı baş gösterdi. Buğday stokunun tükenmesi üzerine halk ekmek bulmakta güçlük yaşamaya başladı. İran ve Irak’tan buğday takviyesi bile ekmek ihtiyacını karşılamaya yetmedi. Sabahın erken saatlerinde fırınların önünde saatlerce kuyrukta bekleyen Suriyelilerden ekmek alabilenler kendilerini şanslı hissediyor. Kuyruklar rejimin kontrolünde bulunan tüm yerleşim birimlerinde yayıldı. 

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