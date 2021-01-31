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31.01.2021 - 18:05 |

Suriye'de Esed rejimi ile YPG/PKK arasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Haseke ilinde Esed rejimi unsurları ile terör örgütü YPG/PKK arasında "abluka" nedeniyle çıkan çatışmada 1 rejim gücü unsuru öldü, 4 rejim unsuru yaralandı. Terör örgütü ile Esed rejimi arasında Suriye'nin kuzeyinde bir süredir devam eden gerilim, çatışmaya dönüştü.

Suriye'de Esed rejimi ile YPG/PKK arasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Diğer yandan, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı ilçesinde Esed rejimi taraftarları, Rusya'nın askeri üssünün bulunduğu bölgede YPG/PKK aleyhinde gösteri düzenledi. 

YPG/PKK'nın Esed rejiminin asker bulundurduğu güvenlik noktalarına uyguladığı ablukaya son vermesini isteyen göstericiler, Rus Hava Üssü'nün bulunduğu havaalanının içine kadar yürüdü. 

Rusya'nın YPG/PKK uygulamalarına müdahale etmesini isteyen göstericiler, slogan attıktan sonra dağıldı. 

GERİLİM NASIL BAŞLAMIŞTI? 

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesinin rejim güçlerine devredilmesi konusunda bir süredir baskılara maruz kalması, taraflar arasındaki gerginliğin fitilini ateşledi. 

Terör örgütü bu baskılara 28 Aralık 2020'de Esed rejimi güçlerinin Kamışlı ilçesindeki bazı mensuplarını alıkoyarak karşılık verdi. Rejim mensuplarının bırakılmaması üzerine, ilçedeki rejimin güvenlik güçleri de örgüt üyelerinden bazılarını gözaltına aldı. 

Rusya'nın ara buluculuğuyla alıkonanlar serbest bırakıldı ve bir süreliğine gerginlik yatıştı ancak daha sonra karşılıklı tutuklamalar devam etti ve YPG/PKK, 8 Ocak'ta Kamışlı, 16 Ocak'ta da Haseke'de Esed rejimine ait "Güvenlik Karesi" olarak bilinen askeri bölgeleri abluka altına aldı. 

Terör örgütü ile Esed rejimi unsurları arasında sürtüşmeler devam ederken, taraflar arasındaki gerginlik zaman zaman silahlı çatışmaya dönüşüyor. 

TARAFLAR NE İSTİYOR? 

Rusya ve rejim, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde tuttuğu Ayn İsa beldesini Esed rejimi güçlerine terk etmesi konusunda ısrar ediyor. 

YPG/PKK ise Ayn İsa bölgesini Esed rejimine bırakmak istemiyor. 

Öte yandan, örgüt, Esed rejimi güçlerinin Haseke kentinde bulundurduğu askerlerini tamamen çekmesini talep ediyor.

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